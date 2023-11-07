Дочь певицы Славы рассказала, какими переживаниями не делится с мамой

Дочь певицы Славы рассказала, какими переживаниями не делится с мамойСаша Морозова – 24-летняя дочь певицы Славы от брака с ресторатором Константином Морозовым, – после трех лет попыток построить музыкальную карьеру, объявила о том, что больше не будет петь и собирается стать актрисой.
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