Какой подвиг совершил Брежнев на Малой Земле

Интернет-блогер Дмитрий Пучков вспоминает, что по окончанию школы он писал сочинение по русскому языку, а школьная учительница ненавязчиво попросила, чтобы в его работе хоть бы кратко, но было упомянуто произведение Леонида Ильича Брежнева “Малая земля”.
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