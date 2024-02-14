Какой подвиг совершил Брежнев на Малой Земле

Интернет-блогер Дмитрий Пучков вспоминает, что по окончанию школы он писал сочинение по русскому языку, а школьная учительница ненавязчиво попросила, чтобы в его работе хоть бы кратко, но было упомянуто произведение Леонида Ильича Брежнева “Малая земля”.