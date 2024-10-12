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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эль Матадор о плюсы в повторяющихся матчах с 2Drots: «Много людей на трибунах и на трансляциях»

– Каково каждую неделю готовиться к 2Drots? – Тяжело готовиться каждый раз к одной и той же команде, когда ты видишь один и тот же футбол.

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