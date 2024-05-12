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Мирошник: иностранные спонсоры Киева имеют прямое отношение к атаке на Белгород

Мирошник: иностранные спонсоры Киева имеют прямое отношение к атаке на Белгород

Иностранные спонсоры киевского режима имеют прямое отношение к теракту в Белгороде, где пострадали десятки человек, Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

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ruslava Митькина
Где обещанные жесткие ответки  поставщикам снарядов? Сколько еще должно погибнуть мирных жителей?
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