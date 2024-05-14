«Как дела, педофилка?»: блогершу Луну обвиняют в отношениях с 15-летним Леоном Кемстачем

ninikooo Митусова

А может пора уже делом каким- то заняться, а не выставлять свои фото в неглиже?! Задолбали уже эти голые девицы с одной извилиной в голове? Выставляйте свои фото на сайтах для « озабоченных мужчин», там им достойное место. И там же выясняете кто и с ком « в отношениях», остальных- то зачем грузить этой пошлятиной?