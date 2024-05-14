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«Как дела, педофилка?»: блогершу Луну обвиняют в отношениях с 15-летним Леоном Кемстачем

«Как дела, педофилка?»: блогершу Луну обвиняют в отношениях с 15-летним Леоном Кемстачем

Девушка в слезах прокомментировала хейт в свою сторону. Луна Ком и Леон Кемстач на прогулке в Дубае, фото: СоцсетиСлухи об отношениях 23-летней блогерши с 15-летним актером появились еще в апреле, когда ребята вместе проводили время с Санкт-Петербурге (об этом мы писали здесь).

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А может пора уже делом каким- то заняться, а не выставлять свои фото в неглиже?! Задолбали уже эти голые девицы с одной извилиной в голове? Выставляйте свои фото на сайтах для « озабоченных мужчин», там им достойное место. И там же выясняете кто и с ком « в отношениях», остальных- то зачем грузить этой пошлятиной?
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13 час.
Геннадий
... Вы, как всегда, Правы👍
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12 час.

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