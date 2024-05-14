«Как дела, педофилка?»: блогершу Луну обвиняют в отношениях с 15-летним Леоном Кемстачем

Девушка в слезах прокомментировала хейт в свою сторону. Луна Ком и Леон Кемстач на прогулке в Дубае, фото: СоцсетиСлухи об отношениях 23-летней блогерши с 15-летним актером появились еще в апреле, когда ребята вместе проводили время с Санкт-Петербурге (об этом мы писали здесь).
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