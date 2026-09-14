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РИА Новый день

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В праздничных мероприятиях в День города приняли участие более 200 тысяч человек

В праздничных мероприятиях в День города приняли участие более 200 тысяч человек

Челябинск отпраздновал 290-летний день рождения. В основной день празднования – в субботу – мероприятия посетили около 200 000 жителей и гостей города, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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