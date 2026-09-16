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"Алтай — земля сильных людей": в крае назвали победителей первой народной премии

"Алтай — земля сильных людей": в крае назвали победителей первой народной премии

В Театре драмы — аншлаг. Премия народного признания "Алтай — земля сильных людей" собрала сотни участников со всего края — от фермеров и врачей до волонтеров и педагогов.

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