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Закон, порядок, государство

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Бойцы группировки войск «Восток» захватили новый иностранный трофей

Бойцы группировки войск «Восток» захватили новый иностранный трофей

Эвакуацию британской машины Samaritan с поля боя в темное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы.

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