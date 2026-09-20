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Царьград

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Грегори Пономарев скончался на 32-м году жизни от тромба

Грегори Пономарев скончался на 32-м году жизни от тромба

Григорий Пономарев, боец ММА и чемпион Fight Nights в тяжеловесах, скончался на 32-м году жизни. По предварительным данным, его смерть вызвана оторвавшимся тромбом.

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