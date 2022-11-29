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Китай обвинил США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря

Китай обвинил США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря

wikipedia.org Заход ракетного крейсера США USS Chancelosville без разрешения Китая в акваторию островов Наньша (Спратли), которые Пекин считает своими, является еще один доказательством стремления Вашингтона милитаризовать Южно-Китайское море.

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