Китай обвинил США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря

wikipedia.org Заход ракетного крейсера США USS Chancelosville без разрешения Китая в акваторию островов Наньша (Спратли), которые Пекин считает своими, является еще один доказательством стремления Вашингтона милитаризовать Южно-Китайское море.
wikipedia.org Заход ракетного крейсера США USS Chancelosville без разрешения Китая в акваторию островов Наньша (Спратли), которые Пекин считает своими, является еще один доказательством стремления Вашингтона милитаризовать Южно-Китайское море.
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