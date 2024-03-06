Политолог о дебатах кандидатов в президенты РФ: «Ничего нового не сказали»

Продолжаются начавшиеся 26 февраля дебаты между кандидатами на должность президента России, в ходе которых участники должны доказать свою готовность и способность эффективно бороться с текущими проблемами в России.
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