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Новороссийские десантники провели патриотические уроки в школах ДНР в рамках акции «Герои нашего времени»

Новороссийские десантники провели патриотические уроки в школах ДНР в рамках акции «Герои нашего времени»

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ посетили школы Донецкой Народной Республики, чтобы рассказать ребятам о ратных традициях российской армии и преемственности поколений защитников Отечества.

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