Новороссийские десантники провели патриотические уроки в школах ДНР в рамках акции «Герои нашего времени»

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ посетили школы Донецкой Народной Республики, чтобы рассказать ребятам о ратных традициях российской армии и преемственности поколений защитников Отечества.