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Царьград

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Федорищев: учителя Самарской области прививают детям патриотизм

Федорищев: учителя Самарской области прививают детям патриотизм

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил вклад учителей в патриотическое воспитание и передачу знаний о культуре родного края, а также напомнил, что регион занимает четвёртое место в федеральном рейтинге по качеству образования.

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