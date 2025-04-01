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Планета Пульс

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Стойкий оловянный солдатик. Ганс Христиан Андерсен

Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой оловянной ложке, ружьё на плече, голова прямо, красный с синим мундир — ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: — Ах, оловянные солдатики! Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в […] Источник.

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