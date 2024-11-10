СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Сорокин
    Если СССР не Россия, по твоему размышлению, то следовательно её как бы не было. Как ты родилась во времена СССР, то ...День 7 ноября, кр...
  • Наталья
    Нужно вводить смертную казнь.Заслуженный работ...
  • Олег Самойлов
    Саша! Ты присек, долбоябушнягаффффффа вафальга анекдот выдала про совковую Докторскую колбасу! Нет, онО, верно напЕса...Шо таки имел  в  ...

Эффект Жоги сработал? Выяснилось, куда сбежали цыгане из Коркино

Эффект Жоги сработал? Выяснилось, куда сбежали цыгане из Коркино

Цыгане вновь сбежали из Коркино. Сработал эффект Артёма Жоги? Выяснилось, где обосновались ромалэ. Толпа приезжих вновь привлекла внимание полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Адольф  печи  топил  не  только  цыганами.
Ответить
5 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А где двустволка , кроме пневмо пистолета ? Где наркотики ? И раз вернулись то значит ещё заначки спрятаны
Ответить
5 час.
александр перминов
Ваще откуда они в Россию приперлись.Наши обрусевшие цыгане такого делать не будут.Они проживают сами по себе не пакостят где находятся
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх