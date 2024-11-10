Цыгане вновь сбежали из Коркино. Сработал эффект Артёма Жоги? Выяснилось, где обосновались ромалэ. Толпа приезжих вновь привлекла внимание полиции.
Эффект Жоги сработал? Выяснилось, куда сбежали цыгане из Коркино
Комментарии
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Катерина
Адольф печи топил не только цыганами.
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5 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А где двустволка , кроме пневмо пистолета ? Где наркотики ? И раз вернулись то значит ещё заначки спрятаны
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5 час.
александр перминов
Ваще откуда они в Россию приперлись.Наши обрусевшие цыгане такого делать не будут.Они проживают сами по себе не пакостят где находятся
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3 час.
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