Axios: Трамп считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как должное

Президент США Дональд Трамп «очень зол» на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей Белого дома.
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