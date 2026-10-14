В результате обе партии к вывозу не допустили и оформили их возврат Сотрудники Россельхознадзора пресекли две попытки вывезти из Алтайского края в Казахстан подконтрольную продукцию без необходимых ветеринарных документов.
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