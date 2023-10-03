Рыжков заявил, что продолжит работать в Совете Федерации не в статусе сенатора

Бывший председатель Совета министров СССР, на протяжении 20 лет занимавший должность сенатора от Белгородской области, Николай Рыжков рассказал, что продолжит работу в Совете Федерации не в статусе сенатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии