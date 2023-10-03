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Рыжков заявил, что продолжит работать в Совете Федерации не в статусе сенатора

Рыжков заявил, что продолжит работать в Совете Федерации не в статусе сенатора

Бывший председатель Совета министров СССР, на протяжении 20 лет занимавший должность сенатора от Белгородской области, Николай Рыжков рассказал, что продолжит работу в Совете Федерации не в статусе сенатора.

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