29 октября в российский прокат выходит семейная комедия «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На этот раз Шон берется за научный эксперимент, чтобы спасти праздник, но последствия оказываются куда серьезнее испорченных тыкв.
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