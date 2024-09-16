Российские власти рассчитывают, что в ООН и Международном Красном Кресте дадут трезвую оценку украинскому провокационному приглашению посетить занятые Вооруженными силами (ВСУ) территории Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии