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Песков: Кремль надеется на трезвую оценку слов Киева об МККК в Курской области

Песков: Кремль надеется на трезвую оценку слов Киева об МККК в Курской области

Российские власти рассчитывают, что в ООН и Международном Красном Кресте дадут трезвую оценку украинскому провокационному приглашению посетить занятые Вооруженными силами (ВСУ) территории Курской области.

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