Расмуссен: Трамп проведет чистку в спецслужбах после победы на выборах

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае победы на грядущих выборах может провести «чистку» в рядах спецслужб из-за неудачного покушения на него во время выступления на митинге сторонников в Пенсильвании.
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