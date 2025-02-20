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Несекретные материалы

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  • владимир рябченко
    Агрессор - это бандерлоги... начиная с осени 2013Белый дом требует...
  • Вадим Скоробогатов
    А что раньше не перерезали????Что ждали???Российская армия ...
  • Alex Godsend
    Русские, нерусские, один народ, не один ..... Славяне, однозначно, русских по крови очень много, но, удивительно, как...О русских и хохлах

Выборы на Украине как ловушка США для России

Выборы на Украине как ловушка США для России

Одним из наиболее существенных моментов относительно урегулирования украинского кризиса, по которому между Россией и США уже сегодня имеется полный консенсус, является необходимость скорейшего проведения на Украине выборов новой власти, которая с юридической точки зрения будет иметь законное право на участие в мирных переговорах и подписание по итогам таковых соответствующих соглашений.

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