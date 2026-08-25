«Заколка для волос». Доменикали необычно ответил болельщикам Формулы 1

«Заколка для волос». Доменикали необычно ответил недовольным болельщикам Формулы 1LAT Images / MercedesГенеральный директор и президент Формулы 1 Стефано Доменикали вернулся к своим словам о том, что большинство болельщиков не интересуются технической стороной чемпионата.