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«Заколка для волос». Доменикали необычно ответил болельщикам Формулы 1

«Заколка для волос». Доменикали необычно ответил недовольным болельщикам Формулы 1LAT Images / MercedesГенеральный директор и президент Формулы 1 Стефано Доменикали вернулся к своим словам о том, что большинство болельщиков не интересуются технической стороной чемпионата.

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