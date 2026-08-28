Губернатор Хинштейн: три села в Курской области остались без света

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за атаки ВСУ ###IMG_123### три населённых пункта — Любостань, Кукуй и Большое Солдатское ###IMG_456### — остались без электроснабжения, затронув 750 домов и почти 2 000 жителей.
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