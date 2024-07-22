Есть ли польза в термически обработанных овощах, объяснила врач

Частый вопрос, которым задаются те, кто старается придерживаться здорового питания: какие овощи полезнее — сырые или термически обработанные? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как оба варианта имеют свои преимущества.
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