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Новости Тамбова

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Тамбовским автомобилистам предлагают до пяти тысяч литров бесплатного бензина

Тамбовским автомобилистам предлагают до пяти тысяч литров бесплатного бензина

Фото: нейросети Читайте также: Тамбовские АЗС пока не будут делить на утренние и вечерние Тамбовские АЗС могут разделить на утренние и вечерние из-за дефицита бензина Тамбовские власти хотят изменить режим работы сетевых АЗС Аферисты используют топливный дефицит, копируют сайты банков и собирают данные банковских карт водителей.

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