Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Аудрюс

Странность какая-то? Овсянников начинал свою деятельность в Кировской области и Навальный где-то в это время там же... А может и не странность вовсе... Один смотался, а другой тоже вроде улетел, да только за каким-то вернулся, где и огреб по полной...