Царьград Фото: globallookpress.com Громкая история с чиновником-предателем произошла в Лондоне.
Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей
Комментарии
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Аудрюс
Странность какая-то? Овсянников начинал свою деятельность в Кировской области и Навальный где-то в это время там же... А может и не странность вовсе... Один смотался, а другой тоже вроде улетел, да только за каким-то вернулся, где и огреб по полной...
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3 час.
владимир второв
А сколько их еще осталось,.....
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3 час.
Александр Sh
а родственник ли он этой дуры, с первого канала?)
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3 час.
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