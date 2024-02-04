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Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Царьград Фото: globallookpress.com Громкая история с чиновником-предателем произошла в Лондоне.

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Комментарии
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Аудрюс
Странность какая-то? Овсянников начинал свою деятельность в Кировской области и Навальный где-то в это время там же... А может и не странность вовсе... Один смотался, а другой тоже вроде улетел, да только за каким-то вернулся, где и огреб по полной...
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А сколько их еще осталось,.....
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Александр Sh
а родственник ли он этой дуры, с первого канала?)
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