Принц Гарри мечтает вернуться в королевскую семью

Принц Гарри хочет восстановить отношения с королевской семьей. Он обеспокоен состоянием здоровья своего отца, короля Карла III, который страдает от рака, сообщает The New York TimesПринц Гарри хочет восстановить отношения с королевской семьей.
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