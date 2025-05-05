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Принц Гарри мечтает вернуться в королевскую семью

Принц Гарри мечтает вернуться в королевскую семью

Принц Гарри хочет восстановить отношения с королевской семьей. Он обеспокоен состоянием здоровья своего отца, короля Карла III, который страдает от рака, сообщает The New York TimesПринц Гарри хочет восстановить отношения с королевской семьей.

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