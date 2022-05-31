Уровень безработицы в Челябинской области снизился до 0,9%

С 2020 года этот показатель снизился в 2 раза. Контрольно-счетная палата Челябинской области представила свежие данные по ситуации на региональном рынке труда.
Популярные статьи
- Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»
- Латвийский актер Андрис Лиелайс сбежал из Москвы практически в одних «портках»
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии