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Уровень безработицы в Челябинской области снизился до 0,9%

Уровень безработицы в Челябинской области снизился до 0,9%

С 2020 года этот показатель снизился в 2 раза. Контрольно-счетная палата Челябинской области представила свежие данные по ситуации на региональном рынке труда.

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