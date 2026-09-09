Психосоматолог Елена Вершинина: почему после разговора с определенным человеком становится физически плохо

Иногда достаточно одного разговора, чтобы почувствовать себя совершенно разбитым. Еще несколько минут назад все было нормально, а теперь появляется тяжесть в голове, напряжение в шее и плечах, ком в горле, слабость, тошнота или ощущение, будто буквально вытянули силы.
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