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Психосоматолог Елена Вершинина: почему после разговора с определенным человеком становится физически плохо

Психосоматолог Елена Вершинина: почему после разговора с определенным человеком становится физически плохо

Иногда достаточно одного разговора, чтобы почувствовать себя совершенно разбитым. Еще несколько минут назад все было нормально, а теперь появляется тяжесть в голове, напряжение в шее и плечах, ком в горле, слабость, тошнота или ощущение, будто буквально вытянули силы.

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