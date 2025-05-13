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Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от других подчиненных

Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от других подчиненных

Помощники бывшего главы Белого дома Джо Байдена старались оградить его от других сотрудников администрации США, поэтому многие подчинённые не могли оценить уровень проблем с ментальным здоровьем экс-президента, написала британская газета The Guardian.

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