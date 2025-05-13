Guardian: помощники Байдена пытались оградить его от других подчиненных

Помощники бывшего главы Белого дома Джо Байдена старались оградить его от других сотрудников администрации США, поэтому многие подчинённые не могли оценить уровень проблем с ментальным здоровьем экс-президента, написала британская газета The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии