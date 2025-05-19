❗️В Симферополе перекроют улицу Красноармейская на четыре месяца Движение автомобилей будет перекрыто из-за работ по строительству систем водоотведения, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
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❗️В Симферополе перекроют улицу Красноармейская на четыре месяца Движение автомобилей будет перекрыто из-за работ по строительству систем водоотведения, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.