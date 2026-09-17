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Какой стороной класть фольгу и есть ли вообще разница

У обычной фольги две разные стороны появились не случайно — это след производства. Но влияет ли блеск на запекание и хранение еды? Разбираемся, какой стороной класть фольгу и когда это вообще имеет значение.

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