Какой стороной класть фольгу и есть ли вообще разница

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

У обычной фольги две разные стороны появились не случайно — это след производства. Но влияет ли блеск на запекание и хранение еды? Разбираемся, какой стороной класть фольгу и когда это вообще имеет значение.