Новый сервис на «Госуслугах»: защита от мошенников и бесплатная юрпомощь

На «Госуслугах» заработал сервис «Жизненная ситуация», предлагающий русским инструкции по борьбе с интернет-мошенниками, бесплатные юридические консультации и рекомендации по блокировке банковских карт в случае угрозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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