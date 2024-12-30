«Духовник» Сталина: как КГБ поступил с Митрополитом Николаем

Неудавшийся математик, претендент на пост Московского патриарха, первый председатель воссозданного Отдела внешних церковных сношений Священного синода и даже духовник Иосифа Сталина – всё это характеристики митрополита Николая (в миру Бориса Ярушевича), которых он удостоился в тот или иной период своей жизни.