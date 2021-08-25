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  • sss
    как???? Антинародная партия может принять "народную" программу????«Единая Россия» п...
  • Екатерина
    Собрали предложения избирателей в надежде, что народ, по старой привычке, за них проголосует. Пройдут в Думу и займут...«Единая Россия» п...
  • Екатерина
    Собрали предложения избирателей в надежде, что народ, по старой привычке, за них проголосует. Пройдут в Думу и займут...«Единая Россия» п...

«Единая Россия» приняла народную программу, с которой партия пойдет на выборы 19 сентября

«Единая Россия» приняла народную программу, с которой партия пойдет на выборы 19 сентября

24 августа в Москве состоялся второй этап XX Съезда партии, где делегаты утвердили народную программу.

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Екатерина
Собрали предложения избирателей в надежде, что народ, по старой привычке, за них проголосует. Пройдут в Думу и займутся пустой болтовней и просиживанием штанов очередные 4 года. Толку нет от таких депутатов.
Екатерина
Собрали предложения избирателей в надежде, что народ, по старой привычке, за них проголосует. Пройдут в Думу и займутся пустой болтовней и просиживанием штанов очередные 4 года. Толку нет от таких депутатов.
sss
как???? Антинародная партия может принять "народную" программу????

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