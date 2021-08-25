«Единая Россия» приняла народную программу, с которой партия пойдет на выборы 19 сентября

KSonlineПолитика«Единая Россия» приняла народную программу, с которой партия пойдет на выборы 19 сентября24 августа в Москве состоялся второй этап XX Съезда партии, где делегаты утвердили народную программу.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаСобрали предложения избирателей в надежде, что народ, по старой привычке, за них проголосует. Пройдут в Думу и займутся пустой болтовней и просиживанием штанов очередные 4 года. Толку нет от таких депутатов.ЕЕкатеринаСобрали предложения избирателей в надежде, что народ, по старой привычке, за них проголосует. Пройдут в Думу и займутся пустой болтовней и просиживанием штанов очередные 4 года. Толку нет от таких депутатов.sssкак???? Антинародная партия может принять "народную" программу????Комментировать
Свежие комментарии