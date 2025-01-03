Военно-политиче...
Наши новостиЛучшее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военно-политическое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Вот как главы стран ЕС любят свой народ, что готовы отправить  своё население в мясорубку на удобрение. Удобрят землю...НАТО готовит ввод...
  • Mikhail Stepanov
    Тупорылая домохозяйка Тихановская открыла в очередной раз свой поганый рот только с одной целью - чтобы спонсоры подк...Запад: ставка на ...
  • Misha Glusch
    молодцы белоруссы, поучится нужноМоделирование бое...

Польша на пути создания беспилотного флота на Балтике

Польша на пути создания беспилотного флота на Балтике

Польское минобороны получило от Saab беспилотную автономную подводную систему AUV62-AT. Уникальное акустическое оборудование дрона способно имитировать шумы и сигналы так, что аппарат неотличим на экранах сонаров от реальной подводной лодки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх