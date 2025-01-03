Польша на пути создания беспилотного флота на Балтике

Польское минобороны получило от Saab беспилотную автономную подводную систему AUV62-AT. Уникальное акустическое оборудование дрона способно имитировать шумы и сигналы так, что аппарат неотличим на экранах сонаров от реальной подводной лодки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии