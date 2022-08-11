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Двенадцати гражданам, прибывшим в Архангельск из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, вручили российские паспорта

Сегодня в здании Правительства Архангельской области в торжественной обстановке губернатор Александр Цыбульский вручил российское паспорта двенадцати гражданам, прибывшим из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины.

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