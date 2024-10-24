Путин: мировое большинство видит БРИКС авторитетным и нужным объединением

БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как авторитетное, нужное международное объединение, заявил 24 октября Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани.
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