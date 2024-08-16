ВСУ ночью атаковали частный сектор в селе Графовка

В результате полностью сгорели два автомобиля Прошедшей ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке со стороны украинских вооруженных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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