Экс-программиста Google арестовали в США за кражу секретов ИИ в пользу компаний Китая

В США 6 марта арестовали 38-летнего гражданина Китая, бывшего инженера-программиста Google. Прокуратура предъявила ему обвинения в четырех хищениях коммерческих секретов, связанных с искусственным интеллектом, в интересах двух китайских компаний.
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