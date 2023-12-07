Хэ Лифэн встретился с заместителем премьер-министра Сингапура

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам Хэ Лифэн в среду в Пекине встретился с заместителем премьер-министра, министром финансов Сингапура Лоуренсом Вонгом.
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