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Автоинспекторы выйдут с проверками на дороги Самарской области

Автоинспекторы выйдут с проверками на дороги Самарской области

В проверках будет задействовано максимальное количество личного состава, в том числе руководящего.Автоинспекторы проведут рейды на дорогах 63-го региона.

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