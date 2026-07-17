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Московские новостройки просели на 36%. Такого не было даже в ковид

Первое полугодие 2026 года стало для рынка новостроек Москвы худшим за последние пять лет. Продажи рухнули на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обновив антирекорд, установленный во время пандемии коронавируса.

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