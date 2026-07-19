СВО ушла под землю: ВС России и ВСУ строят километры тоннелей

Линия фронта в зоне спецоперации всё глубже уходит под землю. Обе стороны конфликта возводят разветвлённые тоннельные системы, способные выдержать удары высокоточного оружия и укрыть от беспилотников целые подразделения.
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