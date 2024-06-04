Приморье пополнилось почти 10 тоннами фруктов, ягод и овощей

За прошедшую неделю резко вырос импорт овощей, фруктов и ягод в Приморский край. Только с 27 мая по 2 июня проконтролирован ввоз 9 561 тонн плодоовощной продукции из разных стран мира, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.