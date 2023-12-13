Причиной пожара с погибшей 19-летней девушкой могла стать неисправная гирлянда

Один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в Новосибирске.На пожаре, который произошёл 12 декабря в пятиэтажном доме в Калининском районе Новосибирска, обнаружено тело 19-летней девушки без признаков жизни.
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