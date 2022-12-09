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Байден не стал отвечать на вопросы о критике по поводу обмена Бута на Грайнер

Байден не стал отвечать на вопросы о критике по поводу обмена Бута на Грайнер

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 8 декабря, после мероприятия в Белом доме не стал отвечать на вопросы журналистов об обмене осужденного в Штатах россиянина Виктора Бута на отбывавшую наказание в РФ американку Бриттни Грайнер.

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