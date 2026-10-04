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Царьград

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ГКУ "Дагестанавтодор" возобновило работы на "Красном мосту"

ГКУ "Дагестанавтодор" возобновило работы на "Красном мосту"

В Дагестане продолжаются работы по восстановлению "Красного моста", дважды разрушенного паводком. ГКУ "Дагестанавтодор" под пристальным контролем руководства республики ежедневно отчитывается о проделанной работе для скорейшего возобновления движения.

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