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Мода и Шоу-бизнес

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Дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Быть дочерью голливудской легенды, зарабатывающей миллионы, — не всегда синоним беззаботной жизни. 22-летняя Сами Шин, наследница Чарли Шина и Дениз Ричардс, разрушила стереотип о богатеньких детях звезд.

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